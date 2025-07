TJDFT inaugura novo restaurante com acesso ao público a partir de 3 de julho

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) inaugura nesta quinta-feira (3/7) seu novo restaurante, que estará aberto tanto para magistrados e servidores quanto para o público em geral. Localizado no 10º andar, Ala A, do Bloco B, do Fórum de Brasília, o espaço passa a operar com serviço de almoço e lanche em dias úteis.

Sob gestão do Serviço Social da Indústria no Distrito Federal (SESI/DF), o restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, oferecendo almoço das 11h30 às 14h para o público interno e, a partir das 12h, para visitantes. Já o serviço de lanche será das 15h30 às 18h.

Os preços são de R$ 68,90 o quilo para o almoço e R$ 52,90 o quilo para o lanche. O cardápio trará refeições balanceadas, voltadas à promoção da saúde e do bem-estar.

“O restaurante atenderá magistrados, servidores, colaboradores terceirizados, jurisdicionados, advogados e visitantes. A nossa casa de Justiça oferecerá uma alimentação de qualidade a todos que transitam por aqui”, declarou o presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior.

A nova unidade foi planejada com foco em eficiência operacional, conforto dos usuários e adaptação à crescente demanda do Tribunal. O espaço funcionará em regime ampliado para atender com flexibilidade os diversos públicos que frequentam o Complexo-Sede do TJDFT ao longo do dia.

Para viabilizar a estrutura, foi realizada uma análise técnica das soluções disponíveis no mercado. A cozinha foi equipada com aparelhos industriais escolhidos com base em critérios de durabilidade, desempenho e segurança.

Serviço

Restaurante do TJDFT

Inauguração: Quinta-feira, 3 de julho

Funcionamento: De segunda a sexta-feira

Almoço: 11h30 às 14h (interno); a partir das 12h (externo)

11h30 às 14h (interno); a partir das 12h (externo) Lanche: 15h30 às 18h

*Informações do TJDFT