TJDFT encerra semestre do programa “Conhecendo a Justiça” com visita de alunos do Guará

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) recebeu, nesta sexta-feira (27), 60 estudantes da Escola Adventista do Guará na última edição do semestre do programa “Conhecendo a Justiça do DF”. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Poder Judiciário dos alunos da rede pública e particular e promover cidadania, educação e consciência dos direitos e deveres.

Durante a visita, os alunos conheceram as instalações do TJDFT e participaram de atividades educativas. No Auditório Sepúlveda Pertence, foram recebidos pelo presidente da Corte, desembargador Waldir Leôncio Júnior, que explicou a estrutura do Judiciário, respondeu perguntas sobre o dia a dia da magistratura e abordou temas como tecnologia, segurança de dados e a importância do estudo. Um dos alunos, Gustavo Gonçalves Gebrim, pediu autógrafo ao desembargador como lembrança da experiência.

Na sequência, a juíza Maryanne Abreu, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, acompanhou os visitantes até o Tribunal do Júri, onde compartilhou sua trajetória profissional e conduziu uma simulação de audiência de conciliação. Os alunos participaram ativamente, interpretando personagens em conflito.

Além das explicações sobre o funcionamento do Judiciário, os magistrados também abordaram temas como bullying, reforçando a diferença entre brincadeiras e atitudes ofensivas recorrentes.

Para os estudantes, a visita foi marcada por aprendizado e inspiração. “Pude aprender muitas coisas sobre a Justiça”, afirmou Benjamin Vieira. Já Letícia Gonçalves considerou a experiência fundamental para “entender como funciona o sistema judiciário”. Josué de Araújo agradeceu especialmente pela presença do presidente do TJDFT.

Lançado em abril deste ano, o programa é uma parceria entre o TJDFT, por meio da Escola de Formação Judiciária Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro (EjuDFT), e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A iniciativa acontece em duas etapas: visita dos alunos ao Tribunal e posterior ida dos magistrados às escolas.