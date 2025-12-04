TJDFT apresenta balanço anual e anuncia novas entregas com foco em tecnologia, qualificação e modernização institucional

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizou, nesta quinta-feira (4), uma reunião estratégica com seus(as) secretários(as) para apresentar um balanço das ações executadas ao longo do ano e, além disso, alinhar as próximas entregas institucionais. O encontro ocorreu na sala Oval do Palacinho e trouxe uma radiografia detalhada dos projetos em andamento, conforme informações divulgadas pelo próprio Tribunal.

Logo na abertura, o presidente Waldir Leôncio Júnior destacou a importância do trabalho integrado das equipes e celebrou a conquista do Selo CNJ de Qualidade, categoria Diamante, alcançado pelo TJDFT pela sétima vez. Ele reforçou que a valorização dos gestores é decisiva para manter a produtividade e a credibilidade da Corte.

Em seguida, os secretários começaram a apresentar os avanços de suas áreas. O secretário de Tecnologia da Informação, Luiz Fernando Serique, descreveu os principais passos do Programa de Transformação Digital (PTD). Entre eles, a implantação do OdinGPT, a expansão de funcionalidades do PJe e a aquisição de novas licenças do Copilot 365, ferramentas que devem impulsionar a agilidade e a automação de fluxos internos. As tecnologias, segundo ele, já começaram a redesenhar práticas administrativas e judiciais.

Inteligência artificial em expansão

A assessora jurídica da Presidência, Mônica Tanús, apresentou a Estela, agente de IA criada pelo Tribunal para auxiliar na triagem de processos, elaboração de resumos e preparação de minutas. Ela explicou que o papel dos assessores passará a ser o de revisão e checagem, garantindo precisão e reduzindo o tempo gasto na análise inicial dos autos. “Nesse caso, o assessor ficaria mais na função de revisar os dados e verificar se houve alucinação. Se tudo foi feito certinho e se pode ser aproveitado, isso será para nossa equipe um ganho enorme”, afirmou.

Capacitação e novas parcerias acadêmicas

A secretária da Escola de Formação Judiciária (EjuDFT), Luana Pimenta, apresentou iniciativas voltadas à qualificação permanente dos servidores. Entre as novidades, está a ampliação do reembolso para 75% dos valores de cursos de especialização, mestrado e doutorado. Ela também detalhou as tratativas com a UnB para ofertar mestrado profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas (22 vagas) e doutorado profissional em Administração Pública (duas turmas de 12 vagas). Os processos seletivos estão previstos para o 1º semestre de 2026.

Obras do Palacinho entram em nova fase

Representando a Coordenadoria de Projetos e Gestão de Contratos de Obras (COOB), o engenheiro Ryan Rangel informou que a segunda etapa da revitalização do Palacinho deve ser concluída ainda em dezembro. A iniciativa reforça o cuidado do Tribunal com seu patrimônio histórico e com a melhoria dos espaços utilizados por magistrados, servidores e público.

O encontro evidenciou um Tribunal que, mesmo diante de desafios crescentes, busca combinar inovação tecnológica, formação continuada e modernização da infraestrutura para seguir oferecendo serviços cada vez mais qualificados à população.