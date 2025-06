Tiroteio na Estrutural: homem é baleado e socorrido em estado grave

Um homem de 31 anos foi baleado na cabeça e no quadril na noite desta segunda-feira (10), próximo à Igreja Católica de Santa Luzia, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. Ele foi socorrido inconsciente e em estado grave pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e levado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

A ocorrência foi registrada às 18h48. Duas viaturas de socorro foram deslocadas para o local, onde a vítima, identificada pelas iniciais L.J.A., recebeu os primeiros atendimentos. Os bombeiros realizaram curativos para conter o sangramento e estabilizaram o paciente antes do transporte ao hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local da tentativa de homicídio. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.