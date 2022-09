Terracap altera parcelamento do Noroeste

Medida vai possibilitar a regularização de parte da reserva indígena destinada à comunidade Fulni-ô Tapuya

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan ) aprovou em reunião, nesta quinta-feira (15), a alteração do projeto urbanístico das quadras CRNW 708, 508 e 509; EQNW 708/709 e CLNW 08/09, encerrando uma polêmica de mais de dez anos.

O objetivo é cumprir o acordo, realizado na Ação Civil Pública nº 2009.34.00.038240-0, celebrado em 2018, pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Ministério Público Federal, Fundação Nacional do Índio (Funai) e representantes da comunidade indígena do Santuário Sagrado dos Pajés, o qual definiu a poligonal para a reserva destinada à comunidade Fulni-ô Tapuya.

O projeto de alteração analisado e aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh), prevê a desconstituição de 19 lotes, de propriedade da Terracap, totalizando uma área de 23.795,20 m².

Há, também, alteração do traçado original da via W9 e W10 e, em decorrência das alterações, ajuste de dimensão de 5 lotes.

Os relatores da matéria, os conselheiros Valmir Lemos, representante da Secretaria de Governo e Celestino Júnior representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi), deram o parecer favorável às mudanças, voto que foi acompanhado pelos demais conselheiros.

Para a conselheira Solisângela da Rocha, representante da Secretaria de Cultura, o projeto aprovado pelo Conplan representa uma vitória “é um reconhecimento aos povos originários que já estavam aqui no DF antes da concepção de Brasília “

“Entendo que a solução encontrada foi uma solução de harmonia que na medida do possível resolveu um problema que afligia a região, que hoje é um dos principais geradores de emprego da construção civil em Brasília. É um exemplo de que o bom diálogo pode resolver muitas questões” complementou o conselheiro Dionyzio klavdianos, presidente do Sinduscon-DF.

Segundo o diretor Técnico da Terracap, Hamilton Lourenço Filho, a alteração do parcelamento do Noroeste, conforme projeto aprovado pelo Conplan, visa resguardar a parte definida como reserva indígena em Ação Civil Pública. “Para tanto, serão desconstituídas 19 unidades imobiliárias, alterando o traçado viário da W9 e das vias que a interligam no setor. É um avanço importante para que a implantação do bairro seja consolidada”.

Novo parcelamento

O Conplan aprovou ainda o projeto urbanístico de um novo parcelamento no Setor Habitacional Tororó, localizado Jardim Botânico. A área de 2,1020ha, de propriedade da Park Way Incorporações e Empreendimentos Imobiliários, terá oito lotes, com usos diversos, para atender a demanda dos moradores da região.

Além do uso comercial e prestação de serviços, o empreendimento terá também lotes com uso institucional, equipamento público e para uso misto.