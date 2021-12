Taxista reage a tentativa de assalto e mata um dos criminosos

O policial militar aposentado estava trabalhando como taxista e ao ser abordado durante uma corrida reagiu com um disparo de arma de fogo

Por Tereza Neuberger

Na noite da última quarta-feira (29), um policial militar aposentado estava trabalhando como taxista quando sofreu uma tentativa de assalto no Recanto das Emas. O militar reagiu e baleou um dos assaltantes que não resistiu.

Por volta das 21h da última quarta-feira, o policial militar da reserva atendeu a uma corrida na Ceilândia. Os dois passageiros entraram no táxi com destino ao Recanto das Emas. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, ao chegar no local de destino, na altura da quadra 309 do Recanto da Emas, o taxista teria sido surpreendido com um golpe no pescoço conhecido como “gravata”, por um dos passageiros, que teria colocado uma faca no pescoço do policial. Enquanto isso, o outro passageiro roubava os pertences pessoais de dentro do carro.

A dupla de criminosos desceu do carro após a ação, e foi nesse momento que o policial sacou a arma e efetuou disparos de arma de fogo contra um dos criminosos que, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, teria sido atingido no tórax e nas costas. O criminoso identificado como Eric Borges de Sousa de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal e, de acordo com o delegado-adjunto Diogo Carneiro, Eric Borges possuía passagens pelos crimes de roubos, furtos e Maria da Penha. O delegado informou ainda que outro criminoso envolvido na ação conseguiu fugir, porém a polícia está realizando trabalho de campana na região para capturá-lo.