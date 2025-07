Taguatinga e Ceilândia recebem ações educativas de trânsito no fim de semana

Durante a sexta-feira e o fim de semana, os educadores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoveram atividades de orientação e sensibilização da população de Taguatinga e Ceilândia sobre a conduta adequada para trafegar com segurança pelas vias da cidade. Aproximadamente 1.070 pessoas foram impactadas pelas ações da autarquia.

Na manhã de sexta-feira (4), 250 condutores foram abordados em blitz educativa realizada na Avenida Hélio Prates e orientados sobre a necessidade de reduzir a velocidade e respeitar o pedestre na faixa. Eles receberam um kit contendo folder informativo e um exemplar do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Na tarde de sexta-feira, a Escola Classe 27 de Ceilândia recebeu os contadores de história e aproximadamente 300 alunos puderam ouvir Nina e Serafim no Trânsito. De forma lúdica e pedagógica, as crianças aprenderam um pouco mais sobre as atitudes corretas no trânsito, ao circular a pé, de bicicleta ou no interior de veículos automotores.

Na noite de sexta-feira, uma equipe do Detran-DF esteve na rodoviária de Taguatinga, falando para 100 condutores de transporte coletivo com foco nos cuidados com os passageiros e outros usuários das vias públicas a fim de evitar sinistros.

O programa Pneu Seguro fiscalizou as condições de pneus de carros e motos

No sábado (5), o programa Pneu Seguro atendeu 120 pessoas que passavam pelo posto de gasolina Nenen’s, em Taguatinga Sul. Os condutores de carros e motocicletas que pararam para abastecer tiveram as condições dos pneus dos veículos aferidas e foram orientados sobre o perigo de dirigir com pneus em mau estado de conservação.

No domingo (6), os educadores do Detran-DF estiveram no Taguaparque, onde abordaram aproximadamente 300 pessoas, com entrega de material educativo e sensibilização sobre a responsabilidade coletiva na promoção de um trânsito mais seguro para todos.

*Com informações do Detran-DF