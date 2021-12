Suspeitos de assassinar taxista foram apreendidos

Adolescentes são de Alexânia e estavam escondidos no Distrito Federal após assassinar taxista a facadas

Por Tereza Neuberger

Os três adolescentes suspeitos de assassinar com cerca de oito facadas o taxista Valdineri Ribeiro, foram apreendidos em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e conjunto com a Polícia Civil do Estado de Goiás(PCGO), na região de Sol Nascente, nesta sexta-feira (10).

Os jovens, dois meninos e uma menina, sendo dois deles de 17 anos e uma de 16, foram vistos na última quarta-feira (08) através do circuito de câmeras de segurança de um comércio local em Alexânia (GO), caminhando em direção ao veículo de Valdineri, um Siena preto, e desde então o taxista desapareceu.

O carro com placa de Alexânia foi encontrado abandonado e muito sujo de sangue, por volta das 23h40 de quarta-feira (08) na região de Samambaia Sul, pela Polícia Militar do Distrito Federal(PMDF). O veículo localizado na QR 327 foi encaminhado para a 32ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal.

O corpo do taxista Valdineri Ribeiro, foi encontrado com lesões por facadas na tarde desta quinta-feira (09) próximo a Alexânia em uma região de mata localizada na Serra do Ouro (GO), pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

A cidade de Alexânia fica localizada há cerca de 90 quilômetros da Capital Federal, Brasília. Por volta das 13h da última quarta-feira, o taxista Valdineri Ribeiro aceitou uma corrida sem destino definido com três passageiros, sendo dois rapazes e uma garota. Era comum que a empresa de táxi a qual Valdineri era funcionário realizasse o transporte de passageiros entre Alexânia e Brasília.

Desde então, o taxista desapareceu, não deu mais notícias e não atendeu o celular, a família ficou preocupada e acionou a polícia. Por ser conhecido na cidade, ele deixou muitos moradores de Alexânia apreensivos com o seu desaparecimento, vários deles postaram sobre o desaparecimento em suas redes sociais com esperanças de que Valdineri fosse encontrado com vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A polícia localizou os menores suspeitos de assassinar Valdineri, na região de Sol Nascente, no Distrito Federal, na última sexta-feira (10). Eles são de Alexânia e teriam se deslocado até a região do Distrito Federal para se esconder na casa de parentes.

Um dos menores de idade já teria passagem por roubo. Os adolescentes apreendidos poderão responder pelo crime de roubo seguido de morte que configura latrocínio. Moradores de Alexânia disseram que a dupla de rapazes suspeita de assassinar Valdineri já é uma velha conhecida da região por cometer pequenos delitos.

O taxista Valdineri era um homem de família e trabalhador, de acordo com um de seus familiares, Nildinho Andrade. O primo do taxista ficou em profunda revolta, e chegou a publicar, na tarde de quinta-feira (09) em suas redes sociais um texto com pesar direcionado a Valdineri. “Que covardia fizeram com você meu primo. Que a justiça seja feita, e os vagabundos que tiraram a sua vida sejam encontrados. Descanse em paz”, escreveu o primo da vítima, Nildinho Andrade, seguido de uma foto de Valdineri.