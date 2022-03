Suspeitos de arrastão são presos no Recanto das Emas

Junto a eles, foram apreendidos um revólver calibre 32, dez aparelhos de celular, um tablet, um relógio e uma bicicleta

Na noite desta terça-feira, 22, dois homens foram presos suspeitos de cometerem um arrastão no Recanto das Emas. A operação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47). Uma das vítimas informou à equipe que tinha sido roubada com uso de arma de fogo.

Os suspeitos foram localizados por volta das 21h na Quadra 804, conjunto 3. Junto a eles, foram apreendidos um revólver calibre 32, dez aparelhos de celular, um tablet, um relógio e uma bicicleta. Ambos foram encaminhados para a 27ª DP, onde o flagrante foi registrado.