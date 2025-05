Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PMDF em menos de duas horas

Um homem de 34 anos foi preso por policiais militares do 11º Batalhão da PMDF menos de duas horas após esfaquear outro homem na manhã desta sexta-feira (23), no Itapoã. A vítima, de 46 anos, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Regional do Paranoá.

Foto: Divulgação/PMDF

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 10h30, na quadra 01 do Itapoã. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e iniciou diligências para identificar e localizar o agressor. Testemunhas informaram que o suspeito havia fugido do local em uma motocicleta.

Com base nas informações colhidas, a PMDF mobilizou diversas equipes e montou um cerco. O trajeto da fuga incluiu passagem pelo Guará, com destino final em Samambaia. O suspeito foi interceptado na altura da Quadra 123 por equipes de motociclistas do 11º Batalhão. Ele não resistiu à abordagem e confessou o crime, alegando que a vítima era seu desafeto.

Durante a prisão, os policiais constataram que o homem já possuía diversas passagens pela polícia, incluindo roubo, porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública, uso de entorpecentes e desacato. Ele usava tornozeleira eletrônica, pois respondia a outro crime cometido no mês anterior — um disparo de arma de fogo também no Itapoã.

O detido foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.