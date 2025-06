Suspeito de invadir creche é preso em operação conjunta na Cidade Estrutural

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15° Batalhão (Gtop 35) prenderam, na manhã desta quinta-feira (27), um homem suspeito de invadir uma creche no bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal.

A prisão foi resultado de uma força-tarefa entre a Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF), com apoio aéreo do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop). O suspeito, de 28 anos, foi localizado escondido dentro de uma caixa d’água sobre o telhado de uma residência, numa tentativa de escapar das equipes policiais.

Durante a fuga, o homem sofreu uma lesão leve, foi detido e, em seguida, conduzido à 8ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo investigado.

A ação rápida e integrada das forças de segurança impediu maiores consequências e reforça os esforços de vigilância em áreas sensíveis como unidades escolares.