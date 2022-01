Suspeito de homicídio é preso transitando com carro clonado

Na delegacia uma testemunha identificou o indivíduo como autor do crime de homicídio

Policiais militares do 9º Batalhão do Gama, prenderam um suspeito de homicídio transitando com um carro clonando no Setor Industrial do Gama, na madrugada deste sábado (29).

A equipe do Gtop 29 obteve informações um Peugeot 208 transitava na QI 7 do Setor de indústria do Gama, às informações era um carro com as características muito semelhantes utilizado durante homicídio na área do DVO dias atrás.

Durante o patrulhamento foi localizado o veículo com com cinco ocupantes, no posto Shell. Foi solicitado apoio do Gtop 46 e logo constatado através de identificação veicular que se tratava de veículo roubado ostentando placas de um veículo em situação normal (clone).

Um dos ocupantes assumiu ter a posse do carro. Na revista pessoal foi encontrado 4 porções de cocaína dentro de uma carteira, pertecentes ao autor.

Tanto o autor quanto os demais ocupantes, o celular e a porção de cocaína foram conduzidos a 20o DP. Na delegacia uma testemunha identificou o indivíduo como autor do crime de homicídio.