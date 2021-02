Suspeito de estuprar mulher é preso em Planaltina

Ao perceber que a mulher estava sozinha, ele ameaçou a vítima com uma faca e cometeu o estupro. O homem ainda levou R$ 70,00 e o celular da vítima

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar por estupro e roubo, na tarde desta terça-feira (16), na DF 128, em Planaltina.

A vítima, de 35 anos, contou aos policiais que o bar, onde trabalha estava fechado. O autor chegou, bateu e pediu um copo com água. Em seguida pediu uma pinga. Ao perceber que a mulher estava sozinha, ele ameaçou a vítima com uma faca e cometeu o estupro. O homem ainda levou R$ 70,00 e o celular da vítima.

A proprietária do bar ligou para o celular da vítima e conversou com o criminoso. Ela disse que estava com o dinheiro em mãos para pagar a funcionária e marcou com ele um local para entregar o dinheiro. Foi quando ela acionou a PMDF e o homem foi detido.

A vítima reconheceu o autor, que foi preso e conduzido à 16ª DP. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Planaltina para ser medicada.

As informações são da PMDF