Suspeita de bomba mobiliza PMDF no Lago Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 21h desta quinta-feira (15) para verificar um objeto suspeito abandonado na QI 15 do Lago Sul, ao lado do Conselho de Farmácia.

Diante da possibilidade de se tratar de um explosivo, o local foi isolado e a Operação Petardo foi acionada. Após análise técnica realizada pela equipe especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foi constatado que o material se tratava de foguetes já detonados.

Os artefatos foram recolhidos e entregues na 10ª Delegacia de Polícia para registro e providências cabíveis.