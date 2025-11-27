Stock Light define campeão de 2025 no Autódromo de Brasília

Em um fim de semana histórico para o automobilismo brasileiro com a reinauguração do Autódromo de Brasília, a Stock Light vai acelerar para a sexta e última etapa de uma imprevisível temporada 2025 e está pronta para conhecer o seu mais novo campeão. Enzo Bedani, Felipe Barrichello Bartz, Léo Reis, Alfredinho Ibiapina e Guto Rotta estão na luta para definir quem será o futuro detentor do título da categoria de acesso e que receberá como prêmio insumos, incentivos e uma bolsa mensal para ascender ao grid da BRB Stock Car no ano que vem.

Reformado, o Autódromo de Brasília, sob a gestão do Banco BRB volta a abrir as portas para o esporte a motor nacional depois de 11 anos. Será a primeira vez desde novembro de 2013 que a categoria de acesso vai correr na capital federal. Na última vez em que a Stock Light acelerou em Brasília, o grande vencedor foi Gabriel Casagrande, hoje consagrado como tricampeão da BRB Stock Car.

O traçado de 5.384 metros e 16 curvas — o mais longo em atividade no automobilismo brasileiro — será novidade para os pilotos. Mesmo o caçula do grid, o brasiliense Gabriel Koenigkan, de 16 anos, jamais teve a chance de pilotar no traçado que vai marcar a coroação do futuro campeão no próximo domingo (30).

Decisão no DF

O fim de semana será histórico para o automobilismo nacional com a volta das atividades no Autódromo de Brasília | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Em jornada especial de festa e muita velocidade com a Stock Car e a Stock Light, as atividades de pista em Brasília começam na sexta-feira (28).

A Stock Light vai abrir os trabalhos em 28 de novembro com o shakedown — sessão que os pilotos e equipes usam para aferir as condições do carro e do traçado antes dos treinos propriamente ditos. Na sequência do dia, a categoria terá ainda mais três treinos livres como ensaios antes de dias decisivos no Distrito Federal.

O sábado (29) começa com a definição do grid de largada da Stock Light na última etapa do campeonato. A tomada de tempos está marcada para as 10h40 (horário de Brasília). A Stock Light regressa ao traçado para a primeira corrida do fim de semana, com largada a partir das 12h10, em disputa com 25 minutos mais uma volta.

No domingo (30), a Stock Light viverá o tão aguardado momento da coroação do futuro campeão da temporada 2025 na sequência de duas corridas, começando a partir das 11h40, para definir o futuro dono do título da categoria de acesso. Além das disputas em pista, os aspirantes ao título da Stock Light poderão ter de lidar com outro desafio, uma vez que há previsão de chuva para o fim de semana em Brasília.

Os finalistas

Líder em praticamente toda a temporada, Enzo Bedani (W2 ProGP), paulista de 17 anos, vai para a decisão com um total de 287 pontos, apenas dois do que Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), paulista de 20 anos. Matematicamente, o paulistano Léo Reis (W2 ProGP), de 22 anos, segue na briga pelo título e está em terceiro, com 242 tentos. Em seguida, com possibilidades matemáticas, aparecem na tabela o paranaense Alfredinho Ibiapina (W2 ProGP), de 17 anos, com 218 pontos. Guto Rotta, gaúcho de 23 anos da Garra Racing Team, fecha a relação dos finalistas.

A pontuação absoluta não leva em conta os descartes, que serão aplicados somente ao término da primeira prova da etapa final, em 29 de novembro. Neste cenário, em que as duas piores pontuações de cada piloto são desconsideradas, o líder é “Pipe” Barrichello Bartz, que soma 279 pontos (descartando seis tentos), contra 273 de Bedani (que descartaria 14). Léo Reis tem 234 já considerando os descartes de oito pontos, seguido por Alfredinho Ibiapina, com 218 tentos e sem ter o que descartar. Guto Rotta, com cinco pontos a desconsiderar, é o quinto, com 203, perto do limite de 84 pontos — quantidade total que será colocada em jogo na etapa final — em relação ao líder do campeonato.

O grid de Brasília definirá o novo representante da categoria principal Foto: Marcelo Machado de Melo/Vicar

Paralelamente à disputa pelo título geral, a Stock Light vai definir em Brasília o novo campeão “rookie”. Neste cenário, o quadro é amplamente favorável a Léo Reis, que precisa apenas completar a primeira corrida da etapa independentemente do resultado do seu oponente no certame, o cuiabano Ernani Kuhn (MTK Racing Team), que só superaria o paulista se marcasse todos os pontos em jogo e se Léo Reis for desclassificado na primeira prova e zerar nas corridas 2 e 3.

Tradição em revelar talentos

Desde que foi criada para ser um trampolim para promover pilotos para a Stock Car, em 1993, a Stock Light já passou por diferentes formatos, nomenclaturas e acelerou com modelos distintos de carros, mas sempre manteve no seu DNA a vocação por revelar talentos para o automobilismo brasileiro e mundial.

Com uma estimativa de mais de 400 pilotos já revelados desde sua origem, a Stock Light catapultou as carreiras de 13 pilotos que hoje disputam a BRB Stock Car Pro Series, totalizando quase metade do seleto grid formado por 31 competidores. Desde nomes experientes e consagrados como Cacá Bueno, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Felipe Fraga, até expoentes da nova geração como Felipe Baptista e Gaetano Di Mauro, a categoria de acesso vem cumprindo com sua missão ao longo da história.

Nos últimos anos, esse impulso foi ampliado com o desenvolvimento da escala evolutiva promovida pela Vicar. A promotora da BRB Stock Car e da Stock Light passou a premiar o campeão da categoria de acesso com insumos e incentivos para subir ao grid da principal competição do automobilismo brasileiro.

Os primeiros agraciados pela premiação foram Zezinho Muggiati e Arthur Gama, campeões em 2023 e 2024, respectivamente. Ambos integram a novíssima geração do automobilismo brasileiro e já subiram ao pódio. Recentemente, em setembro, o gaúcho Arthur Gama fez história ao ser o primeiro piloto alçado à Stock Car por meio da ‘escadinha’ a vencer uma corrida na categoria, em Cascavel, sendo um dos mais jovens pilotos a subir ao topo do pódio da Pro Series, com somente 20 anos.

A Stock Light é transmitida ao vivo pelo canal oficial da BRB Stock Car Pro Series no YouTube e pelo SporTV e BandSports, emissoras de TV por assinatura.

Programação em Brasília

Sexta-feira (28)

9h: Stock Light — Shakedown

9h20: BRB Stock Car Pro Series — Shakedown

11h: Stock Light — Treino livre 1 (Rookie)

11h35: BRB Stock Car Pro Series — Treino livre 1

12h55: Stock Light — Treino livre 2

14h40: Stock Light — Treino livre 3

15h15: BRB Stock Car Pro Series — Treino livre 2

Sábado (29)

10h: Stock Light — Classificação

10h40: BRB Stock Car Pro Series — Classificação

12h10: Stock Light — Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h40: Visitação aos boxes

15h40: BRB Stock Car Pro Series — Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo (30)

10h50: BRB Stock Car Pro Series — Warm Up

11h40: Stock Light — Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

12h20: Stock Light — Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

13h15: Visitação aos boxes

15h30: BRB Stock Car Pro Series — Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

*Com informações da BRB Stock Car