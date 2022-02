STF cassa recomendação do MPDFT contra Ibaneis Rocha

O Ministério desaconselhava a Secretaria de Educação a promover a vacinação de crianças em escolas públicas para a Covid-19

Nesta segunda-feira (28), o governador Ibaneis Rocha divulgou em sua conta do Twitter que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF) cassou a recomendação que desaconselhava a Secretaria de Educação a promover a vacinação de crianças em escolas públicas para a Covid-19.

Por meio de documento enviado pelas promotoras Cátia Martins Vergara e Márcia Pereira da Rocha, no dia 18 de janeiro, o Ministério Público do DF enviou documento à Secretaria de Saúde que afirmava que as unidades de ensino não deveriam ser usadas para aplicação de vacinas.

De acordo com a argumentação, a imunização para crianças nas escolas poderia constranger o direito dos pais e responsáveis de vacinar ou não os filhos.

“É triste ver que políticos não procurem a verdade para exercer seus mandatos. Preferem tentar enganar o eleitor. Nenhum ato do GDF foi questionado, nem na ação impetrada, quanto mais na decisão do Ministro”, publicou Ibaneis, em sua conta no Twitter.

“No Distrito Federal já estamos chegando a 80% da população vacinada contra a covid-19. Nosso trabalho não para. Nas regiões mais carentes, por exemplo, estamos enviando equipes para vacinar as pessoas que não tiveram como ir aos postos de saúde”, finalizou.

Informação falsa se combate com a verdade. O Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, cassou recomendação do Ministério Público que determinava a suspensão da vacinação das crianças nas escolas, (1/4) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) February 28, 2022

Segundo informações, o Partido Verde protocolou a ação no STF em que questiona o posicionamento das promotoras, e pedia que as vacinas fossem ofertadas nas escolas e que a vacinação fosse compulsória para o público infantil.