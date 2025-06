Startups iniciam processo de incubação para projetos voltados ao setor agrícola

Teve início, nesta quinta-feira (5), o processo de incubação das startups selecionadas pelo AgroHack Ideias e pelo Hackathon Sustentabilidade Tecnológica. A iniciativa representa um passo relevante para o fortalecimento de soluções inovadoras voltadas ao agronegócio e à sustentabilidade no Distrito Federal.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades e representantes do ecossistema de inovação, entre eles Alexandre Villain, secretário em exercício da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF); Antônio Barreto, subsecretário de Políticas Econômicas Agropecuárias da Seagri-DF; Marcos Almeida, representante da Cooperativa de Agropecuária da Região de Brazlândia (Coopebraz); e Cristiane Pereira, diretora-presidente do Instituto MultipliCidades, entidade responsável pela metodologia aplicada às startups incubadas.

Durante a incubação, as startups receberão apoio técnico, mentorias especializadas e capacitações estratégicas para transformar suas propostas em soluções práticas aplicáveis ao setor agrícola. O foco está no uso de tecnologias digitais e ferramentas voltadas ao aumento da produtividade e da sustentabilidade no campo.

Para Alexandre Villain, da Secti-DF, o projeto reafirma o compromisso do Governo do Distrito Federal com o desenvolvimento sustentável. “A integração entre tecnologia e agronegócio é fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável do DF”, afirmou.

O subsecretário Antônio Barreto destacou o impacto da digitalização no fortalecimento das cadeias produtivas locais. “Aliar inovação ao agronegócio amplia as possibilidades de crescimento das nossas cadeias produtivas”, disse.

Representando os produtores rurais, Marcos Almeida ressaltou o papel estratégico da parceria entre cooperativas e startups. “Essa parceria é essencial para o avanço da agricultura familiar, com ganhos em eficiência e impacto ambiental positivo”, pontuou.

Já Cristiane Pereira, do Instituto MultipliCidades, destacou a posição de destaque de Brasília no cenário nacional de inovação. “O DF já ocupa a quarta posição nacional em número de startups, segundo o Sebrae. Nosso papel é ampliar esse cenário conectando ideias inovadoras às necessidades reais do setor agropecuário”, concluiu.

O processo de incubação seguirá com o acompanhamento técnico dos projetos ao longo das próximas etapas. A iniciativa conta com o apoio da Secti-DF, Seagri-DF, Associação dos Engenheiros Agrônomos do DF (AEA-DF), Clube de Engenharia (CENB) e Parque Tecnológico Biotic.

Com informações da Secti-DF