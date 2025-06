Startup de Brasília leva biotecnologia animal brasileira ao cenário internacional

A startup brasiliense Peptidus Biotech, residente do Biotic – Parque Tecnológico de Brasília, representou o Brasil com destaque na BIO International Convention 2025, maior evento global do setor de biotecnologia, realizado entre os dias 16 e 19 de junho em Boston, nos Estados Unidos.

Integrando a delegação oficial do programa Brazil’s Best, promovido pela ApexBrasil e Abiquifi, a startup participou de painéis estratégicos, como o Brasil Summit e o 3º Brazil Startup Day, com a presença de instituições como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A participação reforça a inserção do Distrito Federal no mapa internacional da inovação.

Durante a Animal Health Summit, o diretor científico da Peptidus, Octavio Franco, apresentou três soluções voltadas à saúde animal que despertaram o interesse de grandes empresas do setor, como Zoetis e Elanco. Os produtos utilizam inteligência artificial para o desenvolvimento de peptídeos terapêuticos. O MastPep é um antimicrobiano de nova geração para mastite bovina; o Derma Healing é cicatrizante tópico para cães, gatos e equinos; e o SlimPep é uma molécula bioinspirada para controle de obesidade em pets.

Para o CEO da empresa, Bernardo Petriz, a presença na BIO foi estratégica: “É uma oportunidade de mostrar ao mundo o potencial da biotecnologia brasileira e abrir portas para parcerias globais.”

O presidente do Biotic, Gustavo Dias Henrique, destacou a importância da participação internacional: “Ver uma startup do nosso ecossistema sendo reconhecida globalmente é a prova de que estamos construindo um polo de inovação de classe mundial.”

*Com informações do Biotic