StartBSB encerra primeiro ciclo com apoio a 100 startups no Distrito Federal

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal realizou, na noite de quinta-feira (18), o evento de encerramento do primeiro ciclo do StartBSB, programa voltado ao desenvolvimento de startups e negócios inovadores no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno. A cerimônia ocorreu no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília, e marcou a conclusão da primeira edição da iniciativa.

Criado como política pública estruturante de fomento ao empreendedorismo, o StartBSB apoiou 100 startups ao longo da etapa inicial, oferecendo formação empreendedora, mentorias especializadas e subvenção econômica, de acordo com o estágio de maturidade de cada negócio. O investimento total previsto para o programa é de R$ 41 milhões ao longo de três anos, distribuídos em três ciclos.

O presidente da FAPDF, Leonardo Reisman, destacou o crescimento do programa: “Em apenas um ano, a FAPDF conseguiu duplicar o número de startups apoiadas e triplicar o volume de investimentos. Passamos de 100 startups fomentadas em 2024, com R$ 14 milhões em investimentos, para mais de 200 em 2025, com recursos que ultrapassam R$ 40 milhões”.

O StartBSB é estruturado em três eixos. O Eixo I – Ideação e Desenvolvimento de Habilidades, executado pela Universidade de Brasília (UnB) por meio da Finatec, atende projetos em fase inicial. O Eixo II – Incubação e Pré-aceleração, conduzido pelo Instituto Multiplicidades, apoia startups em processo de estruturação e amadurecimento. O Eixo III – Aceleração, executado pela Cotidiano Aceleradora, é direcionado a negócios mais avançados, com foco no crescimento e consolidação no mercado.

Segundo o diretor-presidente da Finatec, Daniel Monteiro Rosa, o eixo de ideação foi essencial para transformar ideias inovadoras em projetos estruturados, oferecendo base técnica, metodológica e empreendedora aos empreendedores. Cristiane Pereira, diretora executiva do Instituto Multiplicidades, destacou que a incubação contribuiu para o amadurecimento das soluções e a melhor estruturação dos modelos de negócio. Para o CEO da Cotidiano Aceleradora, Andre Froes, a aceleração foi decisiva para preparar as startups a enfrentar desafios, ampliar mercado e consolidar produtos e serviços.

O evento reuniu cerca de 220 participantes, incluindo empreendedores, representantes das instituições executoras e integrantes do ecossistema de inovação. Foram realizados painéis com startups finalistas de cada eixo e a premiação das três melhores iniciativas: no Eixo I – Ideação, os vencedores foram Endotech, Musicseat e Estimanutri; no Eixo II – Incubação, Flly IA, Plataforma EnergyC e Square City; e no Eixo III – Aceleração, Pick’n’Go, Arbor Garden e Biointech.

Durante o ciclo, a FAPDF destinou recursos de subvenção econômica às startups participantes, com valores de até R$ 110 mil para projetos dos eixos de Ideação e Incubação e até R$ 200 mil para startups do eixo de Aceleração.

Encerrando a programação, a superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPDF, Renata Vianna, apresentou o panorama dos programas da Fundação, com destaque para Inovatec, Deep Tech e Centelha, reforçando as oportunidades de continuidade para empreendedores e pesquisadores. Ao concluir seu primeiro ciclo, o StartBSB reafirma o compromisso da FAPDF com o fortalecimento do empreendedorismo inovador no Distrito Federal.

Com informações da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)