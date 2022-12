Solidariedade reforça espírito natalino na Estrutural

Nessa época do ano, a solidariedade e ajuda entre as pessoas que mais precisam fazem toda a diferença

O fim de ano chegou e uma das festividades tradicionais mais importantes, o Natal, vem se aproximando. Entretanto, essa reunião em família que envolve o espírito natalino na ceia do dia 25 se torna algo distante para muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Na Chácara Santa Luzia, região de ocupação localizada na Cidade Estrutural, líderes comunitárias se mobilizam para arrecadar itens básicos para as pessoas da comunidade.

A Santa Luzia fica localizada próximo ao antigo lixão da Estrutural, a região é considerada uma das mais pobres do Distrito Federal. Com todos os problemas de infraestrutura, falta de água e luz, saneamento básico e ruas sem asfalto, a comunidade se organiza como pode para melhorar a condição de vida.

As mulheres são as principais ativistas da comunidade, os trabalhos de assistência entre os moradores são conduzidos por elas, que ao conseguir doações, fazem a distribuição de alimentos, itens básicos de higiene, água potável e roupas para vestir. Mãe de quatro filhos, a moradora Ana Cristina Silva, 45 anos, é líder comunitária da região. Neste Natal, ela está na linha de frente ajudando as famílias vulneráveis.

“Eu tô aí na luta, ajudo as pessoas com cesta básica, roupa, frango assado, miúdos, pães. Hoje mesmo já estava entregando pão, […] Sou do Maranhão, e como já morei na rua em São Paulo e no Rio de Janeiro, sei como é passar dificuldade e fome nessa vida”, relata a moradora.

Ana Cristina toca o projeto “Amar + Ação = Doação” há 12 anos. Ela foi catadora de recicláveis no antigo lixão da Estrutural, onde chegou a ganhar o Miss Catadora 2018. Relembrado com alegria, o momento está registrado em uma foto fixada com um imã na geladeira.

As contribuições são recebidas por doadores que ela consegue a partir da divulgação de suas ações, postadas nas redes sociais e também através de panfletagem que a líder comunitária realiza solicitando ajuda pelas ruas do DF. Todas as doações recebidas, seja comida, água, ou para higiene pessoal, são distribuídas entre diversas famílias.

Assim como diversas outras mães da Chácara Santa Luzia, Ana Cristina se sustenta a partir de auxílios que recebe do governo e de bicos. A água potável que chega em casa fica armazenada em uma caixa d’água oferecida pelo projeto de extensão Vida & Água para Aris, desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB).

Joelma Felipe, de 43 anos, está desempregada e junto com seu esposo lutam para levar comida para dentro de casa. Ela mora há 7 anos na região, e possui duas filhas, de 12 e 18 anos, que no momento se dedicam aos estudos. A moradora destaca que a ajuda que recebe de Ana Cristina a ajuda muito em casa e, que neste natal, irá preparar a ceia dos alimentos que recebeu por doação.

“Eu sou grata, ela me ajuda e muito. Direto quando as pessoas vem doar ela me liga e fala que vai colocar meu nome na lista (de doação). Na semana passada recebi pães e algumas verduras, e nessa recebi uma cesta básica”, diz a mulher, com um grande sorriso no rosto.

Joelma também faz parte de um grupo de seis mulheres voluntárias que ajudam outra líder comunitária, a Maria da Conceição Ferreira, de 51 anos, fundadora de uma creche na região, conhecida como Creche da Tia Tata. A instituição oferece cuidados aos pequenos, refeições e reforço escolar.

“Sou voluntária na Tia Tata, ajudo na organização, pego as crianças para um eventos, as “mãezinhas” para receber cesta, ajudo na limpeza. Faço de tudo e é muito gratificante saber que estou fazendo o bem e recebendo da mesma forma. Aqui é todo mundo se ajudando, pois o pessoal tem consciência de que está todos nas mesmas condições”, ressalta Joelma.

Creche da Tia Tata

A Creche Tia Tatá, localizada na Santa Luzia, na Estrutural, foi criada para atender às famílias que moram na região com apoio social. O local também se mantém a partir de doações feitas por pessoas que se sensibilizam com a situação. E nesse natal não poderia ser diferente, as famílias participaram de uma ceia na quarta-feira (21) e receberam cestas básicas para a ceia do dia 25.

São cerca de 80 crianças de 2 a 11 anos atendidas, que ficam de 7 às 17h de segunda a sexta-feira no turno contrário da escola. A fundadora, Maria da Conceição, passou por bastante dificuldades neste ano devido ao baixo número de doações. “Esse ano teve tempo que eu passei mais de um mês sem doar nada porque não estava vindo doações, mas sempre quando tem o pessoal leva nem que seja um pacote de arroz ou feijão”, destaca.

Nos natais, a líder comunitária ainda vem organizando a entrega de marmitex, sopas e agasalhos para pessoas em situação de rua nessa época de fortes chuvas e frio intenso. “Eu ajudo porque graças a Deus a situação agora deu uma melhorada, estou conseguindo atender todas as mães da creche e o pessoal de rua. Todo mundo merece ter um mínimo de dignidade nessa vida”, salienta Maria da Conceição.

SLU entrega brinquedos em creches

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) fez a entrega de brinquedos arrecadados na campanha de Natal para crianças de outras duas creches na Estrutural, A Creche Menino Jesus e Creche Alecrim na quarta-feira (21). Marcada por um clima de muita animação e solidariedade, as crianças receberam os brinquedos entregues pelo Garizito, personagem criado pelo SLU para estimular a coleta seletiva por meio do teatro.

Ao todo, cerca de 130 crianças, de 2 a 5 anos, foram presenteadas com as doações de bonecas, bichinhos de pelúcia, carrinhos, jogos, bolas, entre outros. As creches auxiliam as famílias da região que não têm condições de pagar pelo serviço aos filhos.