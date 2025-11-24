Solenidade marca início do XVIII Curso de Operações Especiais no Bope

A formação da nova turma do XVIII Curso de Operações Especiais Nível Misto,2025 começou oficialmente nesta segunda-feira (24). A aula inaugural reuniu participantes no auditório do Colégio Militar Tiradentes, onde instrutores e autoridades apresentaram o programa, destacando a preparação técnica e a exigência física que caracterizam a capacitação. O encontro marcou o início de uma etapa que envolve treinamento intensivo para atuação em atividades de alta complexidade e operações táticas.

A solenidade teve início com a apresentação das autoridades e da tropa, entre elas a vice-governadora Celina Leão e o coronel Fabrício Boechat de Camargos, comandante-geral substituto da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em sua fala, o coronel destacou que o curso tem como missão preparar operadores capazes de atuar nas situações mais críticas da segurança pública, desde enfrentamentos armados e resgates de reféns até o manejo de explosivos. Ele relembrou, como exemplo da responsabilidade desses profissionais, a desativação do artefato explosivo deixado em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) no ano anterior, ação que evitou graves consequências.

Foi ressaltado também que o curso capacita policiais para operações de alta complexidade, como intervenções de alto risco, ações em área rural, operações helitransportadas e outras previstas nas normas da corporação.

Após a composição da mesa de honra, a aula inaugural foi oficialmente aberta, seguida pela execução do Hino Nacional. O major Fábio Boaventura Borges, da Polícia Militar da Bahia, ministrou palestra sobre a evolução do Batalhão de Operações Especiais (Bope-BA) e, ao final, recebeu certificado e uma lembrança pela participação.

A cerimônia incluiu ainda uma homenagem aos policiais detentores do Curso de Operações Especiais, posicionados em destaque para receber a continência da nova turma. Com autorização da autoridade presente, a Oração das Forças Especiais foi conduzida por um integrante da unidade, encerrando o evento.

