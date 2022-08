Sol Nascente/Pôr do Sol comemora aniversário e ganha obras de presente

Contrato de R$ 63 milhões para obras no Trecho III foi assinado na semana em que a cidade completa três anos

A véspera do aniversário de três anos do Sol Nascente/Pôr do Sol foi comemorada com a presença do governador Ibaneis Rocha na cidade. Durante um café da manhã neste sábado (13), o candidato à reeleição lembrou que o local virou uma cidade na sua gestão e que mais de R$ 355 milhões estão sendo investidos na região.

E teve presente de véspera, com a assinatura de um contrato de R$ 63 milhões para obras no Trecho III. Há cerca de um mês, outro contrato de R$ 45 milhões foi assinado para intervenções nos trechos I e III e, na próxima semana, será homologado um novo contrato de R$ 52 milhões. Serão R$ 160 milhões em contratos para execução, que vão se somar aos R$ 20 milhões que já estão sendo aplicados no Trecho II, com as obras caminhando para a reta final.

“Já inauguramos escola, creche, está em construção nossa rodoviária e restaurante comunitário. Algumas obras foram paralisadas por problemas judiciais, mas estamos voltando agora com todas as obras. Vamos transformar a vida das pessoas que escolheram morar aqui para que tenham a dignidade merecida. Acabou essa história de dizer que Sol Nascente é uma favela, é uma cidade que vamos entregar totalmente urbanizada”, garantiu Ibaneis Rocha.

O Sol Nascente/Pôr do Sol é a 32ª região administrativa do DF e o governador Ibaneis Rocha tem feito questão de desenvolvê-la. A cidade ganhou creche, praça, iluminação em LED, mais de 300 moradias e outras 443 unidades estão em construção, e também está recebendo infraestrutura em seus três trechos. Mais de 6km de asfalto, 5,3km de bloquetes, 23,9km de meios-fios e mais de 3,7 km de calçadas foram feitos na cidade. A construção de uma rodoviária e de um restaurante comunitário complementam os investimentos.

Com investimento de R$ 4,7 milhões, o restaurante comunitário poderá servir até 2,5 mil refeições por turno. No local, será ofertado tanto o café da manhã a R$ 0,50 – medida criada na gestão Ibaneis – quanto o tradicional almoço a R$ 1, preço que voltou a esse valor na atual gestão. Por enquanto cercada por tapumes na quadra 105, a obra trará segurança alimentar e permitirá refeição saudável a um preço justo à população.

A rodoviária, por sua vez, tem investimento de R$ 3,5 milhões e vai atender mais de 20 mil pessoas. O terminal, que tem 70% da obra executada, terá seis baias para embarque, 10 pontos de estocagem, 14 vagas de estacionamento para veículos e 11 para motos, paraciclos com 24 vagas, três salas para apoio administrativo, além de lanchonete e banheiros com acessibilidade. A estrutura permitirá a ampliação de linhas para outras regiões, entre elas o Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga e Samambaia.

Pré-candidato à reeleição a deputado distrital, o delegado Fernando Fernandes (Pros) buscou na memória as caminhadas com Ibaneis pela região ainda em 2018 para elogiar o que vem sendo feito na cidade. “ O Sol Nascente deu sorte. Há quatro anos o governador deu o pontapé na campanha aqui, quando não era muito conhecido. Mas, com os debates, a propaganda e o andar incansável, tornou-se conhecido e reconhecido. Tive a oportunidade de ser administrador da cidade e vejo que as obras estão chegando. Sou testemunha da preocupação e do carinho do governador Ibaneis com a Ceilândia e com o Sol Nascente/Pôr do Sol”, elogiou.

Mais de R$ 355 milhões em obras concluídas e em andamento