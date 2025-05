Sobradinho: MPDFT denuncia homem que esfaqueou ex-companheira em pastelaria

A 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Sobradinho denunciou nesta sexta-feira, 9 de maio, um homem por tentativa de feminicídio. No dia 29 de abril, ele esfaqueou sua ex-companheira na pastelaria em que ela trabalha. O acusado está atualmente preso.

Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) aponta que o crime foi praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, foi praticado contra mãe de criança, o que gera aumento de pena, segundo a Lei 14.994/2024.

Entenda o caso

O denunciado e a vítima viveram um relacionamento amoroso por aproximadamente cinco anos, e têm um filha de quatro anos de idade. O rompimento do relacionamento ocorreu há cerca de quatro anos, mas o acusado nunca aceitou o término, e possui vasto histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher. Apesar disso, não havia medidas protetivas de urgência vigentes.

No dia do crime, o homem foi até a pastelaria “Rei do Pastel”, em Sobradinho, local de trabalho da vítima, comprou um refrigerante e perguntou para a gerente se a vítima estava no local. Ela respondeu que sim, o denunciado pediu que mandasse um beijo para a vítima e foi para a parada de ônibus. Instantes depois, retornou, entrou na cozinha do estabelecimento empunhando uma faca e passou a desferir violentos golpes contra a vítima.

Quando outras pessoas gritaram que chamariam a polícia, o denunciado deixou o local. A vítima foi encaminhada para receber atendimento médico no Hospital Regional de Sobradinho.

Ouvidoria das Mulheres

Desde 2023, o MPDFT conta com a Ouvidoria das Mulheres. Por meio desse canal, vítimas de violência doméstica podem denunciar violações de direitos, relatar dificuldades no acesso à rede de proteção e obter informações sobre medidas protetivas e serviços disponíveis. Clique aqui para saber mais.

Com informações do MPDFT