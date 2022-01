Sistema prisional recebe doses de reforço de vacina contra a covid

Desse total, aproximadamente 6 mil jovens já receberam o reforço e nos próximos dias os outros custodiados serão imunizados

O sistema prisional do Distrito Federal começou a aplicar, no dia 3 de janeiro, a dose de reforço da vacina Janssen em mais de 13 mil reeducandos através da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), seguindo o calendário de vacinação do DF. Desse total, aproximadamente 6 mil jovens já receberam o reforço e nos próximos dias os outros custodiados serão imunizados.

A ação será realizada em todas as unidades prisionais do DF com o objetivo de intensificar as medidas de biossegurança adotadas pela Seape desde o início da pandemia de covid-19. Tal posicionamento reafirma o compromisso da pasta com a segurança dos servidores, as pessoas privadas de liberdade e os prestadores de serviços do sistema prisional local.

“A força-tarefa montada em parceria com a Secretaria de Saúde do DF é resultado do trabalho incansável na prevenção da disseminação da covid em nossas unidades prisionais. Somos referência nacional nesse quesito e seguimos firmes com a manutenção dos bons resultados alcançados até aqui”, enfatizou o Secretário de Administração Penitenciária do DF, delegado Wenderson Teles.

*Com informações da Agência Brasília