Sindicato dos Rodoviários e SES discutem detalhes da vacinação

Diretoria da entidade espera que a vacinação da categoria comece amanhã, com mil doses aplicadas

Catarina Lima

[email protected]

O Sindicato dos Rodoviários e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) estão reunidos discutindo os detalhes da vacinação da categoria, autorizada nesta manhã pelo GDF. “O que nos foi comunicado é que serão destinadas 12 mil doses aos rodoviários, o que atende a todos os trabalhadores ativos e isso será feito de acordo com a disponibilidade de doses, em três etapas”, disse por meio de nota o diretor do Sindicato, João Osório.

De acordo com a informação fornecida pela entidade, a vacinação será em três etapas com o quantitativo de quatro mil doses em cada uma delas. O critério de prioridade será a idade dos trabalhadores, a começar pelos que têm 58 anos, uma vez que todas as pessoas de 59 anos serão vacinadas por idade, a partir da próxima semana.

Assim como acontece com outras categorias, os nomes dos profissionais – motoristas e cobradores – serão fornecidos à SES pelo Sindicato. “Este processo está sendo montado no momento. Estamos trabalhando com o governo para que a vacinação comece amanhã, com mil contemplados. Os outros três mil da primeira etapa serão vacinados nos dias seguintes”, disse Osório na nota distribuída.

“Estamos muito felizes com a decisão do governo, nossa categoria faz jus e está alcançando a justiça, ganha toda a sociedade com essa decisão anunciada pelo governador”, concluiu.