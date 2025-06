Sindicato dos Médicos elogia melhorias no centro obstétrico do Hospital Regional de Santa Maria

Representantes do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF) visitaram, nesta terça-feira (17), o centro obstétrico do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) com o objetivo de avaliar a escala médica e as condições de trabalho no setor. A unidade, que é referência em obstetrícia para a região do Entorno Sul, tem registrado avanços significativos na qualidade do atendimento materno-infantil.

A melhoria é resultado dos investimentos realizados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração do hospital. Somente no primeiro semestre de 2025, foram contratados 19 novos ginecologistas obstetras, o que permitiu a ampliação da capacidade de atendimento e o fortalecimento da equipe multidisciplinar.

Segundo o chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do HRSM, Manoel Augusto Ribeiro Alves, a obstetrícia do hospital vive um “novo momento”, com manutenção do padrão de excelência e reforço no compromisso com as pacientes. “Estamos mantendo o padrão de excelência e o compromisso com as pacientes que nos procuram”, afirmou.

Durante a visita, o vice-presidente do SindMédico-DF, Carlos Fernando da Silva, destacou a presença de cinco a sete médicos por turno. “Segundo esses profissionais, isso melhorou bastante as condições de trabalho e, como consequência, a qualidade do atendimento às pacientes”, afirmou.

A médica Janaína Cristina dos Reis Machado, ex-diretora clínica do HRSM, também participou da visita e ressaltou que, durante sua gestão, foram mapeadas as principais maternidades públicas do país para implementar boas práticas na unidade. “Hoje observamos menos reclamações e atendimento para todas as pacientes, mesmo nos dias mais cheios. Os desfechos clínicos melhoraram em todos os sentidos”, afirmou.

Os avanços também se refletem na percepção das usuárias. Em abril, uma pesquisa de satisfação com 119 pacientes apontou que o centro obstétrico do HRSM alcançou 65,2 pontos no índice Net Promoter Score (NPS), classificado como zona de qualidade. O levantamento considerou toda a jornada da gestante, desde a chegada à unidade até o pós-parto.