SIA comemora 20 anos com corrida histórica e programação para toda a família

A manhã deste domingo (6) foi marcada por celebração, esporte e cidadania no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), que comemorou seus 20 anos com uma corrida de rua reunindo centenas de participantes. O evento contou com música ao vivo, café da manhã comunitário, distribuição de brindes, tendas de massagem e outras atrações voltadas à saúde e ao bem-estar da população.

“O principal da corrida foi a organização, que não deixou a desejar nem em relação a grandes provas pagas”, avaliou o advogado Adhemar Barbosa, que participou. “Desde o kit até o percurso e os serviços oferecidos, tudo surpreendeu positivamente.”

O empresário Rafael Pupo destacou que o SIA oferece condições ideais para esse tipo de prova: “Por ser uma região com pouco trânsito aos domingos, o trajeto foi tranquilo. Consegui melhorar meu tempo e ainda curtir com grandes amigos. Foi a primeira corrida da região e já deixou um marco”.

A presença das famílias reforçou o caráter inclusivo e comunitário do evento. O administrador do SIA, Bruno Oliveira, correu ao lado de seus filhos, de 11 e 7 anos, que completaram a prova de 5 km com entusiasmo.

O apoio do setor empresarial, principalmente o sistema Fecomércio, foi essencial para que a corrida ocorresse de forma satisfatória, sem a utilização de recursos públicos. A parceria com entidades representativas demonstra o potencial do SIA para unir forças públicas e privadas em prol da comunidade.

Com o sucesso da edição inaugural, a expectativa é que a Corrida do SIA passe a integrar o calendário oficial de eventos da região administrativa. “O evento foi histórico e mostrou que o SIA está preparado para mais ações desse porte, sempre valorizando a qualidade de vida e o orgulho dos moradores e trabalhadores da região”, concluiu Bruno Oliveira.

*Com informações da Administração Regional do SIA