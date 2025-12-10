Setor Comercial Sul recebe maratona criativa e tecnológica neste sábado (13)

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), em parceria com o Instituto da Associação Comercial do Distrito Federal, realiza neste sábado (13), a partir das 8h, a maratona criativa e tecnológica Ideathon 3.0. O evento ocorrerá na Galeria 6, localizada na Quadra 6 do Setor Comercial Sul (SCS), e integra a programação comemorativa do Trintei!, iniciativa que celebra três décadas da região, reunindo arte, cultura, tecnologia e participação popular para projetar um novo ciclo de desenvolvimento urbano.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino, destaca a vocação histórica do SCS para a economia criativa e a importância do evento para dinamizar o ecossistema de inovação: “O Governo do Distrito Federal atua de forma integrada para a revitalização deste território, conectando o desenvolvimento urbano ao fomento de novas soluções. Um exemplo desse esforço conjunto é a implementação do polo criativo e tecnológico do SCS, em parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade Católica de Brasília, consolidando a região como referência em empreendedorismo e inteligência urbana.”

O Ideathon 3.0 reunirá profissionais e estudantes das áreas de tecnologia, design, comunicação e audiovisual para desenvolver soluções práticas e inovadoras voltadas aos desafios urbanos do Setor Comercial Sul. Durante seis horas, equipes multidisciplinares trabalharão na criação de propostas estratégicas que combinem tecnologia, criatividade e impacto social.

As ideias desenvolvidas serão apresentadas em formato de pitch para uma banca avaliadora composta por especialistas. O objetivo é produzir soluções capazes de fortalecer a comunidade, estimular a sustentabilidade e transformar o SCS em referência de urbanismo inteligente. Para incentivar o protagonismo, o Ideathon 3.0 oferece premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 1,5 mil para o 2º lugar e R$ 750 para o 3º lugar.

Os temas da maratona serão anunciados na abertura do evento e as propostas avaliadas segundo critérios de criatividade, aplicabilidade, impacto social e potencial de implementação.

Com informações da Secti-DF