Sesc-DF realiza Caminhada da Memória para conscientização sobre doença de Alzheimer

Evento tem como foco as famílias de pessoas acometidas com a doença que causa problemas na memória, pensamento e comportamento

Em alusão ao mês de conscientização mundial sobre prevenção e cuidado relativo à doença de alzheimer, o Sesc-DF realizará no domingo (18), a Caminhada da Memória, de 8h às 12h, no Parque da Cidade (Estacionamento 13), com programação voltada ao acometimento da doença de alzheimer, seus familiares e cuidadores. O evento é gratuito e destinado ao público em geral.

Neste mês de setembro também são celebrados, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. De acordo com o Ministério da Saúde 2 em cada 3 pessoas no mundo acreditam que há pouca ou nenhuma compreensão da demência em seus países, nesse sentido o Sesc objetiva divulgar informações para que os interessados no tema possam se envolver, tomando conhecimento de qualidade sobre a doença.

Para coordenadora de Assistência do Sesc-DF, Adriana Costa “O Sesc-DF tem como missão promover atividades educativas que estimulem a qualidade de vida de seus clientes, e desta forma, sensibilizar a sociedade sobre doença, além de informar sobre como se preveni e como viver melhor na velhice.”

Segundo a Associação Internacional de Alzheimer, o número de pessoas com a doença no mundo deve chegar a 75 milhões em 2030 e a 132 milhões em 2050. Estima-se que a cada 3,2 segundos, um novo caso de demência é detectado no mundo e a previsão é de que em 2050, haverá um novo caso a cada segundo.

No Mundo a cada 3 segundos uma pessoa é diagnosticada com o alzheimer e cerca de 80% dos familiares cuidadores são mulheres, geralmente filhas. O Sesc-DF, percebendo que as famílias muitas vezes dedicam boa parte de suas vidas no cuidado aos diagnosticados e acabam por negligenciarem suas próprias vidas, decidiu criar um vento voltado a esse círculo de apoio. ​

Paralelo à caminhada, haverá atendimentos com massagem, tenda sensorial, meditação, brinquedoteca, tai chi chuan e música. O evento ocorre em parceria com a Associação Civil Rodas da Paz e do Bike Anjo-DF e o Coletivo Filhas da Mãe.

Programação

Atividades da Associação Civil Rodas da Paz e do Bike Anjo-DF

Tema: Pedalar faz bem à saúde e ao meio ambiente

9 às 10:30 – Escola Bike Anjo (EBA) – Ensinando pessoas de todas as idades a pedalar

• Divulgação de informações sobre os benefícios para a saúde física e mental de pedalar (Banner e conversa com a Rodas da Paz);

• Exibição de Bicicletas que são usadas por pessoas com mobilidade reduzida – Triciclo e Tandem (bicicleta para duas ou três pessoas pedalarem juntas).

Programação do Coletivo Filhas da Mãe

• Tai Chi Chuan, com prof Vitor Borisow – 8h às 9h

• Corpo em Movimento com a prof. Lilian Araujo – 9h às 10h

• TRE com Raquel Flores e equipe (Silvana e Cristina) – 10h às 11h

• Reflexologia e massagem com Ana Vale e equipe (Marluce, Aparecida e Mary Anne) – 11h às 12h

• Escuta na Rua – Com Flávia Adami e Maria Motta – das 9h às 11h

• Informações sobre alimentação e deglutição nas demências com as fonoaudiólogas Manoela Dias e Juliana Lira – das 9h às 11h

• Informações sobre Demências – Ana, Cosette, Natália, Toshiko – toda a manhã

• Informações sobre Envelhecimento – prof.Jairo Souza Jr e prof. Vicente Faleiros – toda manhã

• Violão com marchinha e música – Messias, Adriano e Clara Ana (e perna de pau)

Inscreva-se aqui: https://bit.ly/3KYuDlx