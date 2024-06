Servidores do GDF participam de capacitação sobre níveis de acesso do SEI-DF

Nesta terça-feira (4), a Unidade Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação (UGPEL) da Secretaria de Economia (Seec) promoveu uma aula online sobre Como atribuir níveis de acesso no SEI-GDF – Bases e mecanismos. A capacitação foi realizada em parceria com a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

A apresentação foi conduzida pela chefe da Unidade Central de Gestão do SEI-GDF, Lucirene Carneiro, pela gerente do Documentação Eletrônica da Seec, Janaína Sousa, e pelo coordenador de Transparência da CGDF, Hostílio Neto. Aproximadamente 300 servidores acompanharam a transmissão ao vivo. O vídeo está disponível no canal da Secretaria de Economia no YouTube para consulta.

A palestra abordou temas essenciais para o desenvolvimento dos servidores do GDF, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), modalidades de acesso à informação: Discussão das várias formas de acessar informações dentro do sistema, promovendo a transparência ativa, condutas ilícitas no acesso a informações: Alerta sobre práticas proibidas e medidas para evitar o uso inadequado das informações e procedimentos de acesso a documentos e processos: Detalhamento dos passos necessários para solicitar e obter acesso a documentos e processos, entre outros

A palestra destacou, ainda, a importância da transparência da administração pública, reafirmando o compromisso do GDF em garantir uma gestão eficiente e segura no sistema de informação. As informações da Agência Brasília.