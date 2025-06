Servidores da CLDF participam de conferência da ONU sobre direitos das pessoas com deficiência

Maria Clara Israel Machado e Edilson Barbosa estão em Nova York representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na 18ª Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP18), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O evento ocorre de 10 a 12 de junho na sede da ONU e reúne representantes de governos, parlamentos, organizações da sociedade civil e especialistas de diversos países.

Maria Clara, conhecida como Clarinha pelos colegas, atua no gabinete do deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) e foi convidada pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) para integrar a delegação brasileira. Todas as despesas da viagem estão custeadas pela Federação. Além disso, Clarinha faz parte do movimento nacional de autodefensores da FBASD, que reúne jovens e adultos engajados na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Edilson Barbosa, servidor no mesmo gabinete, coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo da CLDF e preside o Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), uma das entidades mais atuantes na luta por inclusão e políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Sua participação na conferência reforça o compromisso do Distrito Federal com a pauta da inclusão e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

O tema da conferência é “Aumentar a conscientização pública sobre os direitos e contribuições das pessoas com deficiência para o desenvolvimento social, em preparação para a Cúpula Social Mundial”. O encontro visa fortalecer a articulação internacional para a promoção dos direitos dessas pessoas.

Antes do embarque, Clarinha declarou: “Estou muito feliz em representar a Câmara Legislativa e o Brasil nesse evento tão importante. Quero mostrar que as pessoas com deficiência podem estar em qualquer lugar, inclusive na ONU”.

Para o deputado Eduardo Pedrosa, a presença de Clarinha e Edilson na COSP18 é um marco. “São duas pessoas extremamente comprometidas com a inclusão e com o serviço público. A participação deles em um evento internacional desse porte reforça que estamos no caminho certo: promovendo o protagonismo de quem realmente vive a pauta e constrói soluções com empatia e conhecimento”, afirmou.

A autorização para a viagem foi concedida pela presidência da CLDF, após solicitações formais das entidades representadas. Espera-se que a experiência internacional fortaleça a atuação da Câmara Legislativa nas agendas de inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência.

