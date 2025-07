Servidor usa carro oficial com giroflex para ir à academia

Um servidor comissionado do Governo do Distrito Federal foi flagrado ao utilizar um carro oficial descaracterizado com giroflex interno, para ir à academia. O veículo pertence à Secretaria de Governo e deveria ser utilizado apenas em serviço, mas o servidor utiliza para ir todos os dias a uma academia na região do Gama.

Em nota ao Jornal de Brasília, a Segov informou que “não compactua com o uso indevido de seus carros oficiais”. A pasta informou ainda que vai promover a devida apuração e tomar as providências cabíveis sobre o caso.

Identificado como Rômulo Gomes Tiago, o servidor, que é assessor especial da Segov-DF, costuma usar um veículo, modelo Polo branco que pertence à Segov, para malhar nas primeiras horas da manhã. Ele foi filmado ao longo de uma semana, chegando com o carro oficial e estacionando nas proximidades da SmartFit do Gama. As filmagens mostram ainda, Rômulo deixando a academia depois de se exercitar.

Na última quinzena de junho, o servidor foi filmado diversas vezes fazendo o mesmo percurso. Nas imagens é possível ver Rômulo com roupas esportivas deixando a academia, e indo em direção ao carro.

Foto: Reprodução

O uso de viaturas do Governo do Distrito Federal (GDF) para fins particulares é proibido e pode configurar crime de improbidade administrativa e pode acarretar em multas, ressarcimento ao erário e até mesmo processos criminais, além do administrativo.