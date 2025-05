Serviços da UBS 2 do Riacho Fundo II são realocados durante reforma

A reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Riacho Fundo II, localizada na QC 1, começa nesta quarta-feira (14). Visando garantir a continuidade do atendimento à população, os serviços ofertados serão realocados para a UBS 5 do Riacho Fundo II – localizada na Quadra QS 09, conjunto 01, lote 01.

As consultas agendadas serão mantidas, sem qualquer prejuízo aos pacientes. Também está garantido o acolhimento pelas equipes de Saúde da Família (eSF) para pacientes agendados e demandas espontâneas.

Na UBS 5, foi reservado um espaço para a realização das atividades coletivas oferecidas na UBS 2, de modo a prosseguir com todas as práticas.

A equipe está empenhada em manter normalmente todos os atendimentos para as mais de 15 mil pessoas cadastradas na unidade, oferecendo atendimento à população sem interrupções.

A sala de vacina, os serviços de coleta de exames, os atendimentos pela equipe multiprofissional (eMulti) e as equipes de Saúde Bucal (eSB) também serão mantidos e realizados, no período dos trabalhos, na UBS 5.

Estrutura

A UBS 2 do Riacho Fundo II conta, atualmente, com cinco equipes de Saúde da Família, uma de Saúde Bucal e uma multiprofissional. Ao todo, a Região de Saúde Centro-Sul, que abrange SCIA/Estrutural, SIA, Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Park Way, dispõe de 20 UBSs, 79 eSFs, 32 eSBs, oito eMultis, três equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP) e um Consultório na Rua (eCR).

*Com informações da Secretaria de Saúde