Serviço de drenagem interdita trecho da Elmo Serejo a partir de sexta (1º)

Em função das obras do Túnel de Taguatinga, uma faixa da Avenida Elmo Serejo, sentido Avenida Central, será interditada nesta sexta-feira (1º/7), a partir das 21h, durante 40 dias. A ação é necessária para a continuidade dos serviços de lançamento da drenagem na bacia de contenção do túnel.

O trecho bloqueado tem 250 m de extensão e terá início na intersecção da Elmo Serejo com a via QSC AE, indo até a entrada do estacionamento da Feira dos Importados. Dessa forma, condutores que estejam indo na direção da feira devem acessar a QSC AE e depois a QSC 01 para chegar ao local.

A ação será sinalizada e contará com apoio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran). Duas faixas permanecerão livres durante a interdição.

Benefícios

Com investimento de R$ 275,7 milhões, o Túnel de Taguatinga resultará em economia de tempo, alternativas de percursos e mais opções para quem utiliza o comércio da região. Assim que estiver concluído, a estrutura viária fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga, evitando a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade.

Além disso, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Do outro lado, aqueles que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu. Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte.

Com informações da Agência Brasília