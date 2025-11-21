Seminário promovido pela PMDF debaterá violência contra as mulheres

Em um momento de mobilização nacional, o Conselho Nacional de Justiça promove os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, campanha que começa no Dia da Consciência Negra e segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Inspirado por esse movimento global e alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que trata da igualdade de gênero e do empoderamento feminino, o seminário Uma Década do Policiamento Orientado à Prevenção da Violência Doméstica e Familiar (Provid) se consolida como espaço de aprimoramento das políticas de combate à violência de gênero.

O evento é voltado a profissionais do Direito, Segurança Pública, Assistência Social, Saúde, comunicação e sociedade civil, ampliando o debate sobre prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar.

Programação

O seminário reunirá especialistas para discutir temas centrais no enfrentamento à violência:

• Padronização da Patrulha Maria da Penha e o papel do Provid, com Júlia Sakamoto e Renata Braz, abordando a evolução do programa e sua eficácia na proteção das vítimas.

• Novo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar), apresentado por Marcela Medeiros, com debate sobre a importância da ferramenta na identificação e gestão de riscos, alinhada às diretrizes nacionais.

• O papel da mídia na divulgação de ocorrências envolvendo violência doméstica, com Ana Cléa Maduro, destacando responsabilidade e impacto das narrativas jornalísticas.

• Papo na Rede, um diálogo aberto sobre o tema, com participação de Elijonas Maia (CNN) e convidados.

Serviço

Uma Década do Policiamento Orientado à Prevenção da Violência Doméstica e Familiar (Provid)

Data: 25 de novembro

Horário: das 9h às 18h

Local: Auditório do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT)

Público-alvo: profissionais e pessoas interessadas em segurança pública e combate à violência contra a mulher

As inscrições podem ser feitas pelo link.

Com informações da PMDF