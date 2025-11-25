Seminário comemora 10 anos do Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar

O Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid) celebrou, nesta terça-feira (25), seus 10 anos com seminário realizado no auditório do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A abertura oficial reuniu autoridades, policiais militares, representantes da rede de proteção e membros da sociedade civil para discutir avanços, desafios e boas práticas no enfrentamento à violência contra mulheres.

O seminário apresentou a trajetória do Provid como política pública estruturada e referência nacional, articulando conhecimento técnico, aproximação comunitária e integração com a rede de proteção. A programação incluiu palestras e debates sobre temas centrais, como a padronização da Patrulha Maria da Penha, o papel da imprensa na cobertura de casos de violência doméstica, o novo Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ, além de rodas de conversa com profissionais e especialistas.

A secretária da Mulher do DF, Gisele Ferreira, destacou que a atuação integrada fortalece redes de apoio e amplia o acesso das vítimas aos serviços essenciais: “Quando políticas públicas são institucionalizadas e articuladas, elas ganham sustentabilidade e alcançam ainda mais mulheres. O Provid é uma peça estratégica nesse processo.”

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, ressaltou que o enfrentamento à violência contra a mulher é responsabilidade coletiva. O coronel Rômulo Flávio Palhares, chefe do Estado-Maior da PMDF, reforçou que o Provid atua em consonância com os direitos humanos, reconhecendo o empenho dos policiais militares ao longo da década.

A abertura do seminário marcou não apenas a celebração dos resultados, mas também a renovação do compromisso da PMDF e da rede de proteção em aprimorar práticas, fortalecer processos e ampliar a capacidade institucional de proteger mulheres e famílias no Distrito Federal.

Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)