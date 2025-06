Semana termina com 563 oportunidades de emprego nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 563 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (13). O maior salário é encontrado em quatro oportunidades para supervisor de produção da indústria alimentícia em Ceilândia, que oferta R$ 3.062. Destacam-se também os postos para três representantes comerciais, três para analista de dados, um supervisor comercial, um gerente de loja e um gerente de serviços de saúde, em que os selecionados receberão R$ 3 mil.

Entre as vagas disponíveis para o Plano Piloto nesta sexta-feira (13), há dez para açougueiro, dez para cozinheiro geral e dez para ajudante de açougueiro | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

No Plano Piloto, há dez chances para açougueiro (R$ 2.119), dez para cozinheiro geral (R$ 2.119), dez para ajudante de açougueiro (R$ 1.606), quatro para auxiliar técnico eletrônico (R$ 1.652,32), três para auxiliar de jardinagem (R$ 1.743,69), três para cuidador de idosos (R$ 120/dia), três para piscineiro (R$ 1.743,69), duas para churrasqueiro (R$ 2.000), duas para mecânico de automóvel (R$ 1.576), uma para coordenador de administração de pessoal (R$ 1.887,82) e um vendedor interno (R$ 1.749).

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília