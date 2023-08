Semana se inicia com 120 vagas de emprego exclusivas para PcD

Oportunidades para Pessoas com Deficiência são em Santa Maria, Gama e Asa Norte, com remuneração de até R$ 2.405

Para quem está em busca de trabalho, as agências do trabalhador estão com 687 oportunidades de trabalho em várias regiões administrativas. O destaque para esta segunda-feira (28) são as 120 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD), com salário de até R$ 2.405, mais benefícios.

Além disso, há 567 vagas para ampla concorrência, com remuneração de até R$ 4.000 para gerente de produção, em Ceilândia. Para esta vaga, é necessário ensino superior completo em recursos humanos ou administração. Para quem não tem experiência, há 100 vagas disponíveis para pedreiro, em Ceilândia, com salário de R$ 2.200, mais benefícios; e outras 40 vagas para ajudante de obras, no Guará, com remuneração de R$ 1.438,80, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília