Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do DF

Entre os dias 3 e 10 de dezembro, o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebe a 18ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. O evento abordará a educação como principal vetor para a formação de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica, assim como para o desenvolvimento de uma consciência cidadã que pensa na preservação ambiental e na economia familiar.

A Neoenergia Brasília participará do evento com sua Unidade Móvel Educacional – UME, onde apresentará, em um ambiente cheio de curiosidades e tecnologia, o Projeto Aulas de Energia, que compõe o Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela ANEEL

A Unidade Móvel da Neoenergia Brasília é equipada com geração fotovoltaica, geração eólica e experimentos interativos. Tudo isso com a finalidade de apresentar os conceitos de eficiência energética e preservação ambiental de uma forma dinâmica, prática e impactante para os visitantes. O caminhão possui, no seu interior, ativações interativas como realidade aumentada, projeção mapeada e jogos. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer ainda, por meio de um expositor, os equipamentos que compõe os sistemas da geração fotovoltaica e eólica. O objetivo é apresentar as possibilidades de sistemas híbridos e conexões, contextualizando a micro e mini geração distribuída para todos.

Dentro da UME, os participantes ainda aprenderão sobre a relação entre o consumo eficiente, a cidadania e o meio ambiente. Um totem fotográfico propõe um registro afetivo para cada visitante: uma fotografia da visita a Unidade Móvel do Aulas de Energia. Do lado externo, a Neoenergia Brasília vai montar uma tenda flexível com experimentos para interação com os visitantes, apresentando conteúdos relacionados à energia elétrica, jogos interativos, propondo experiências relativas à prevenção de acidentes e ao uso da energia elétrica com conforto e sem desperdício.

Os visitantes receberão uma cartilha com dicas de Eficiência Energética para economizar energia elétrica na sua residência.

“A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um dos maiores eventos do setor, com dezenas de expositores e milhares de visitantes diariamente. Vamos aproveitar esta oportunidade para ensinar por meio do exemplo a todos os participantes. O mais importante para a gente é que o que foi aprendido seja replicado em casa e os hábitos sejam mudados ou mesmo melhorados”, afirmou Ana Mascarenhas, Gerente de Eficiência Energética da Neoenergia.

SERVIÇO – A SNCT 2021 ocorrerá de 3 a 10 de dezembro no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

Sexta-feira, 3 de dezembro: visitação das 14h30 às 19h;

Sábado e domigo, 4 e 5 de dezembro: visitação das 10h às 19h;

Segunda a sexta-feira, 6 a 10 de dezembro: visitação das 8h30 às 19h.

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA – Não utilize benjamins (“T”) nos equipamentos que ficam ligados constantemente na tomada. Essa medida evita superaquecimento e curtos-circuitos, que podem danificar a instalação elétrica da sua casa.

CANAIS DE ATENDIMENTO NEOENERGIA BRASÍLIA – Os canais de atendimento ao cliente da Neoenergia Brasília estão preparados para passar orientações e registrar os serviços da distribuidora. Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são os postos de atendimento.