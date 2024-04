Semana começa com 299 vagas de emprego abertas nas agências do 

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 299 oportunidades de recolocação profissional disponíveis nesta segunda-feira (8). As vagas estão distribuídas em diversas regiões administrativas e oferecem benefícios, além da remuneração. O salário mais atrativo do dia é de R$ 3 mil, oferecido em uma chance para gerente de produção, em Valparaíso (GO). Para pessoas com deficiência (PcD), há cinco vagas de auxiliar de limpeza no Guará, com oferta de R$ 1.461,60.

Na área alimentícia, estão abertas 12 vagas para cozinheiro de restaurante, sendo quatro na Asa Norte (R$ 1.511,74), três em Sobradinho (R$ 1.524), duas em Vicente Pires (R$ 2.000) e duas em São Sebastião (R$ 1.524). Empregadores também procuram por 46 auxiliares de cozinha, com remunerações de R$ 1.412 a R$ 2.000, em Planaltina, Ceilândia, Gama, Guará, São Sebastião e Vicente Pires.

O salário mais atrativo do dia é de R$ 3 mil, oferecido em uma chance para gerente de produção, em Valparaíso (GO)

Outras oportunidades em destaque são voltadas ao atendimento ao público. No Plano Piloto, contrata-se nove cumins, sendo seis na Asa Norte (R$ 1.511,74) e três na Asa Sul (R$ 1.524,96). Em Sobradinho e São Sebastião, a demanda é de seis garçons (R$ 1.524), enquanto em Vicente Pires procuram-se dois atendentes de lojas (R$ 1.500) e 10 operadores de caixa em Ceilândia (R$ 1.515). Já na Octogonal, há uma vaga para vaqueiro e uma para tratador de animais, ambas com oferta de R$ 1.412.

Interessados devem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente, em uma das 14 agências do trabalhador. Os espaços funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília