Segurança para ciclistas é tema de ação do Maio Amarelo

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) distribuiu, entre os dias 27 e 28 de maio, 53 kits de segurança para ciclistas como parte da programação do Maio Amarelo — movimento internacional de conscientização sobre a importância de um trânsito mais seguro. A ação foi realizada em parceria com a Brasal Refrigerantes.

Cada kit continha um capacete, uma lanterna e um colete refletivo — itens essenciais para aumentar a visibilidade e a proteção dos ciclistas no tráfego urbano. A iniciativa reforça a atenção à segurança viária de quem pedala, grupo considerado vulnerável nas vias públicas.

Para o agente de trânsito rodoviário Jonathas Corrêa, a medida tem caráter educativo e preventivo. “A ação voltada para os ciclistas demonstra o compromisso do DER-DF com a segurança viária deste que é um grupo vulnerável no trânsito. No Maio Amarelo, reforçamos ainda mais a importância do respeito às leis, por exemplo, a manutenção da distância de 1,5 metro entre os demais veículos e as bicicletas”, afirmou.

Usuários das ciclovias do DF destacaram o impacto positivo da entrega dos equipamentos. Kíssia da Silva, que atua na área de segurança e costuma pedalar pela cidade, valorizou a iniciativa: “Como ciclista, sei o quanto o trânsito pode ser perigoso. Então qualquer iniciativa que aumente nossa segurança é bem-vinda.”

Edson Gomes Júnior, profissional de tecnologia da informação, utiliza a bicicleta como principal meio de transporte entre casa e trabalho há cinco anos. Segundo ele, ações como a do DER-DF contribuem diretamente para a conscientização e segurança dos ciclistas. “Ações como essa fazem toda a diferença”, comentou.

Gomes Júnior também destacou a importância da infraestrutura urbana voltada ao ciclismo. Ele citou como exemplo a ciclovia do Pistão Sul: “Essa ciclovia construída no Pistão me deixou muito mais confiante na hora de ir e voltar para o trabalho porque não disputo espaço com os carros.”

A ação faz parte de um conjunto de atividades promovidas pelo DER-DF durante o mês de maio, com foco na redução de acidentes e na promoção de um trânsito mais humano e seguro para todos.

