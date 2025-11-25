Segundo lote de ingressos para a BRB Stock Car será aberto às 12h desta quarta-feira (26)

O primeiro lote dos ingressos gratuitos para o Grande Prêmio BRB de Stock Car 2025 esgotou em apenas três horas, nesta terça-feira (25). A prova, que será realizada neste fim de semana, marca a reinauguração do Autódromo Internacional de Brasília após 11 anos fechado.

Realizada por meio da plataforma Tiqueteira, a distribuição dos ingressos possibilitará que milhares de moradores do Distrito Federal acompanhem corridas no circuito brasilense pela primeira vez em suas vidas.

A organização informa que o segundo lote será aberto às 12h desta quarta-feira (26), com acesso pelo mesmo endereço eletrônico. Com coordenação da Vicar, organizadora da Stock Car, a ação é uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Banco BRB, da Secretaria de Turismo (Setur), Terracap e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER). Veja aqui como realizar o cadastro para retirar os ingressos.

Os ingressos darão direito a acompanhar as provas programadas para o sábado (29), com largada às 15h40, e domingo (30), quando ocorrerá a corrida principal, a partir das 15h30 (veja programação abaixo).

Aberto às 12h desta terça-feira (25), o sistema de cadastro do primeiro lote para obtenção de ingressos chegou a travar devido à grande demanda e ao uso de “robôs”, que congestionaram o canal de acesso. Normalizado logo depois, o sistema encerrou os cadastros às 15h, quando acabaram os tíquetes disponíveis do primeiro lote.

Pela primeira vez desde 2014, quando a Stock Car disputou sua mais recente etapa em Brasília, os principais pilotos e equipes do automobilismo sul-americano vão competir no icônico traçado do Distrito Federal. A expectativa é que a pista retome sua tradição de ser um dos principais circuitos do continente, sediando provas das maiores categorias da atualidade no Brasil.

Entre os pilotos que estarão disputando curvas na Stock no próximo final de semana, estão os ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta, além de nomes consagrados, como Cacá Bueno, Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício e muitos outros.

Programação em Brasília

Sexta-feira, 28 de novembro

9h00 – Stock Light – Shakedown

9h20 – BRB Stock Car Pro Series – Shakedown

11h00 – Stock Light – Treino Livre 1 (Rookie)

11h35 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12h55 – Stock Light – Treino Livre 2

14h40 – Stock Light – Treino Livre 3

15h15 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 2



Sábado, 29 de novembro

10h00 – Stock Light – Classificação

10h40 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

12h10 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h40 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 30 de novembro

10h50 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up

11h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

12h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

15h30 – BRB Stock Car Pro Series – corrida principal (50 minutos + 1 volta)

Com informações da Agência Brasília

