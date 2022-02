Secretário de Saúde pede a população que se vacine contra a covid-19

“Façam isso, pois a vacina é o escudo contra a covid-19. Nos ajudem ajudar vocês. Este é o pedido que deixo para a população de Brazlândia”, comentou

O secretário de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o general Pafiadache falou sobre a vacinação do DF contra a covid-19. Na manhã desta terça-feira (22), durante a entrega da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, o general pediu a população local que intensifique a busca por vacinas.

“Brasília está muito bem na parte de vacinação, mas precisa melhorar. tem muita gente que Precisa vacinar, realizar a vacinação dos filhos. Façam isso, pois a vacina é o escudo contra a covid-19. Nos ajudem ajudar vocês. Este é o pedido que deixo para a população de Brazlândia”, comentou.

Boletins informativos sobre a vacinação no DF apontam 2.465.796 pessoas imunizadas com a primeira dose (88,68%); 2.202.231 com a segunda aplicação e 58.454 pessoas tomaram dose única (79,42%). Além disso, 876.936 pessoas receberam a dose de reforço e outras 10.923 receberam a dose adicional (31,19%).

Nas últimas 24h foram registradas 2.316 aplicações da primeira dose, 1.658 da segunda dose, 8 da dose única, 11.621 vacinados com a dose de reforço e 25 doses adicionais.

Nova UPA

Com o investimento de R$ 7,2 milhões em obras e equipamentos, a UPA de Brazlândia finaliza uma série de entrega de sete UPAs, iniciadas em setembro de 2021. O DF soma agora 13 unidades. O investimento total nas sete unidades atinge aproximadamente R$ 51 milhões em obras e equipamentos, além da contratação de cerca de mil profissionais. O valor foi repassado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao IGESDF.

A unidade está localizada na Vila São José, Quadra 37, Área Especial 1. Assim como ocorreu com as demais unidades, as obras foram administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGESDF), que também faz a gestão do funcionamento dessas unidades. Cada UPA tem capacidade para atender até 4,5 mil pessoas por mês. Juntas, as sete UPAs em funcionamento poderão atender cerca de 31,5 mil pessoas por mês.

A primeira UPA inaugurada neste governo foi em Ceilândia em 24 de setembro de 2021, a segunda no Paranoá em 18 de outubro, a terceira no Gama em 27 de outubro, a quarta no Riacho Fundo II em 18 de novembro, a quinta em Planaltina em 8 de dezembro e a sexta em Vicente Pires em 25 de janeiro de 2022.