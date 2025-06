Secretaria de Saúde do DF entrega quase 350 peças para Campanha do Agasalho Solidário

Quase 350 itens entre roupas adultas e infantis, toucas, meias, luvas e cobertores foram entregues nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para a Campanha do Agasalho Solidário. A iniciativa, idealizada pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha e coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, tem como objetivo reforçar o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social no DF.

A entrega foi realizada na Residência Oficial de Águas Claras e reuniu contribuições da Administração Central (ADMC) e do Hospital da Região Leste – Paranoá. Durante o período da campanha, todos os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) dispõem de pontos de coleta para receber doações em bom estado, destinadas a todas as idades e públicos.

Talita Mattosinhos, chefe-executiva de Políticas Sociais, destacou a importância da iniciativa e o protagonismo da Secretaria de Saúde: “A Saúde é destaque em tudo. Junto à primeira-dama, fazemos questão de ressaltar as boas iniciativas promovidas pela pasta.”

A coordenação da campanha nas unidades de saúde é feita pela Gerência de Voluntariado. Wanessa Tenório, gerente do setor, ressalta: “Compartilhar solidariedade é fazer a diferença na vida de muitas pessoas.”

A campanha vai até 17 de julho e busca superar as médias anteriores, que chegaram a arrecadar cerca de 10 mil itens por edição. Os interessados podem doar nos pontos de coleta distribuídos pelas unidades de saúde do DF.

*Informações da Agência Brasília