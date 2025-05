Secretaria de Saúde amplia tratamento ao AVC no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai ampliar a oferta de tratamento para pacientes vítimas do Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os Hospitais Regionais do Gama (HRG) e de Sobradinho (HRS) vão passar a realizar a trombólise endovenosa, terapia estabelecida para o tratamento agudo, que possui alto impacto na redução de sequelas relacionados ao AVC. Já o Hospital de Base (HBDF) passará a oferecer a trombectomia mecânica, técnica avançada e de alta complexidade no tratamento agudo de casos selecionados.

A trombectomia mecânica permite o tratamento de até 24 horas após o acidente vascular cerebral. Chamada de “AVC no Quadrado”, a iniciativa da SES-DF tem o objetivo de reduzir a mortalidade por AVC e proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes após a recuperação de um acidente vascular.

“A implementação da linha de cuidados ao AVC representa um avanço na organização da nossa rede assistencial. Com fluxos definidos, protocolos padronizados e ferramentas de suporte à decisão clínica, criamos condições para respostas mais rápidas e efetivas, mesmo em cenários de alta complexidade”, afirma a secretária-adjunta de Assistência à Saúde da SES-DF, Edna Maria Marques de Oliveira.

O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de mortes no Brasil, com uma vítima a cada sete minutos, chegando a 120 mil por ano. Cerca de 70% dos sobreviventes ficam com algum grau de incapacidade e 50% tornam-se dependentes para as atividades do dia a dia. No DF, em 2023, foram mais de R$ 7,4 milhões em custos com internações por AVC, com uma média de R$ 2,9 mil por hospitalização.

“O projeto AVC no Quadrado visa melhorar a assistência do paciente com AVC no Distrito Federal, melhorando os fluxos de encaminhamento dos pacientes aos hospitais e descentralizando o tratamento agudo”, explica a médica neurologista da SES-DF, Letícia Rabello.

O lançamento oficial do projeto vai ocorrer nesta quinta-feira (29), às 14h, na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), com a presença de autoridades do Governo do Distrito Federal e do Ministério da Saúde.

Tratamentos avançados

Atualmente, o Hospital de Base é o único do Distrito Federal a realizar a trombólise endovenosa 24 horas. Com o projeto “AVC no Quadrado”, haverá a expansão para os hospitais regionais do Gama e de Sobradinho. A localização das duas unidades da rede pública, no Norte e ao Sul do DF, vai ajudar também a garantir um atendimento mais rápido e aumentar o número de pacientes beneficiados.

Aprovado pelo Ministério da Saúde em 2012, o procedimento apresenta resultados considerados significativos: a cada 100 pacientes que passam pela trombólise endovenosa, 32 apresentam melhora clínica e 13 ficam sem sequelas. A técnica consiste na administração de medicamentos para dissolver o coágulo sanguíneo que bloqueia a artéria afetada, restaurando a normalidade da circulação no cérebro.

O projeto “AVC no Quadrado” também prevê a integração de equipes do Hospital de Base e dos hospitais regionais de Sobradinho e do Gama por meio do Telestroke, ferramenta de telemedicina que conecta, 24 horas por dia, hospitais da rede a neurologistas especializados. A tecnologia permite diagnóstico e orientação terapêutica em tempo real, especialmente em regiões com escassez de especialistas.