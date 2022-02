Secretaria de Cultura publica edital para gestão conjunta do Cine Brasília

O valor de referência ou de teto estimado para a realização do objeto é de R$ 2 milhões previsto na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022

A Secretaria da Cultura do Distrito Federal publicou no Diário Oficial, desta quinta-feira (25), o chamamento público para seleção de Organização de Sociedade Civil para gestão do Cine Brasília, pelo período de 14 meses. A parceria será formalizada mediante assinatura de Termo de Colaboração.

O valor de referência ou de teto estimado para a realização do objeto é de R$ 2 milhões previsto na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022. A despesa correrá à conta de R$ 1.895.000.

Os recursos da parceria serão repassados em parcela única no valor de R$ 2 milhões, conforme cronograma de desembolso do plano de trabalho aprovado pela administração pública, observados os procedimentos de acompanhamento quanto ao cumprimento das etapas propostas.