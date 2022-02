Secretaria da Economia libera concurso da PMDF com 2,1 mil vagas

As informações e atos relativos ao concurso são de responsabilidade da própria PMDF. A previsão é de que os aprovados tomem posse em setembro de 2023

Em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (3), a Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a realização de concurso público com estimativa de 2,1 mil vagas para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

As informações e atos relativos ao concurso são de responsabilidade da própria PMDF. A previsão é de que os aprovados no concurso tomem posse em setembro de 2023.