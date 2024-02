SCS recebe ação integrada de limpeza urbana para ajudar no combate à dengue

Força-tarefa está empenhada na remoção de lixo das ruas, utilização de caminhões para a limpeza de ruas e calçadas, além de podas de árvores

O combate à dengue e a erradicação dos focos de Aedes aegypti são prioridades para o Governo do Distrito Federal (GDF). Neste contexto de enfrentamento à doença, diversos órgãos do Executivo concentram esforços para promover a limpeza urbana de todo o Setor Comercial Sul (SCS), que vive a expectativa pela entrega das obras de readequação da Quadra 5.

A ação integrada envolve diferentes órgãos do governo, como a Administração do Plano Piloto, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e equipes do GDF Presente. A atuação ocorre em várias frentes, com podas de árvores, remoção de lixo das ruas e a utilização de caminhões-pipa para a lavagem de vias e calçadas públicas.

O administrador regional do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, afirma que 90 pessoas trabalham diariamente nos serviços de limpeza urbana. “É um esforço conjunto para eliminar todo e qualquer foco do mosquito da dengue. Os trabalhos seguem nos próximos dias, sem previsão de interrupção. Queremos que a cidade permaneça limpa e livre da ameaça”, explica.

Para que a região se mantenha limpa, o SLU iniciou, nesta semana, a instalação de 11 papa-lixos. “É uma área por onde circulam mais de 150 mil pessoas por dia e, por isso, precisa de uma atenção especial na limpeza urbana”, destaca o diretor-presidente do órgão, Silvio Vieira. “São contêineres semienterrados, que facilitam o descarte correto de resíduos e são soluções eficientes para evitar o acúmulo de lixo nas ruas e a proliferação de doenças e vetores”.

Somado à implementação dos equipamentos, a empresa pública também realiza um trabalho de conscientização e orientação dos comerciantes e frequentadores do setor sobre a importância da correta separação de recicláveis e utilização adequada dos papa-lixos.

De cara nova

Além do combate à dengue, os serviços de limpeza urbana promovidos na localidade fazem parte dos preparativos para as últimas fases da obra de transformação da Quadra 5 do Setor Comercial Sul. “Antes desse trabalho, aqui era uma região muito suja, insegura para os frequentadores e comerciantes. Estamos empenhados nesta ação de limpeza urbana para mudar esse panorama, deixar mais atrativo para o pessoal daqui”, defende o coordenador do GDF Presente no Polo Central 3, Alexandro César.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Quadra 5 é a penúltima do setor a receber intervenções do GDF. Só nesta área, são investidos R$ 7,5 milhões. “No momento, estamos em fase final de execução, colocando o piso tátil, pedras portuguesas e instalando bancos e mesas de madeira ecológica. Também iniciamos o plantio de árvores e grama”, detalha o executor do contrato pela Secretaria de Obras do DF (SODF), Carlos Vieira.

A transformação promovida pelo governo no SCS teve início na Quadra 3 em junho de 2022, com investimento de R$ 1,5 milhão. Em outubro do mesmo ano, o serviço se estendeu para a Quadra 4, também com investimento de R$ 1,5 milhão. As duas quadras já tiveram os serviços concluídos. A Quadra 6 está em fase de elaboração de orçamento, edital e termo de referência.

Todos os serviços seguiram um padrão a partir de projetos elaborados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e executados pela SODF. Os trabalhos incluem recuperação da pavimentação, reforma das calçadas, escadas e rampas, nova sinalização vertical e horizontal, reorganização dos estacionamentos, paisagismo e mobiliário urbano.

Anteriormente, em 2021, o GDF reformou a Praça do Povo, localizada na Quadra 3, com investimento de R$ 1,5 milhão. O espaço ganhou novas calçadas, pista de skate, área para quiosques com acessibilidade e lâmpadas LED.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da agência Brasília