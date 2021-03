Saúde inicia utilização do Hospital de Campanha da Papuda

Duas equipes da atenção primária à saúde já foram deslocadas do complexo prisional para o hospital

A Secretaria de Saúde iniciou, no final da tarde desta quinta-feira (4), o processo de utilização do hospital de campanha da Papuda. Duas equipes de atenção primária à saúde, especializadas em atendimento à população privada de liberdade, se deslocaram do Centro de Detenção Provisória 1 para as dependências do hospital.

Essa movimentação atende determinação do governador Ibaneis Rocha, para que a área passasse a ser utilizada o mais rapidamente possível.

No Hospital de Campanha da Papuda, os profissionais de saúde passam a ter uma melhor infraestrutura para atendimento da população privada de liberdade, contando inclusive com sala de observação de pacientes, onde pode haver administração de medicamentos e realização de outros procedimentos.

Ambulância

As equipes ainda contam com retaguarda da rede de atenção à saúde, para suporte aos casos que necessitem de atendimento em outros pontos da rede, com deslocamento feito por ambulância.