Saúde concede credenciamento de cirurgias eletivas na rede privada

Segundo o documento, a decisão considerou a insuficiência na oferta de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

O Governo do Distrito Federal (GDF) concedeu, neste terça-feira (05), o credenciamento para realização de cirurgias eletivas pela rede particular de saúde. O chamamento foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF).

Segundo o documento, a decisão considerou a insuficiência na oferta de serviços de histerectomias, colecistectomias e herniorrafias inguinal e umbilical, que tiveram considerável aumento em sua demanda reprimida durante a pandemia de covid-19.

“Considerando a proposta apresentada para realização de mutirão de cirurgias eletivas, nos próximos 120 dias, em caráter complementar, na rede privada, pela modalidade de credenciamento, com inexigibilidade de licitação, na qual a responsabilidade pela exatidão”, esclarece o documento.

Sendo assim, a Secretaria de Saúde fica responsável pela licitação e pagamento, dando preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Serão feitos mutirões de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), com prazo máximo de 120 dias.

“[Os serviços são] nas especialidades de Cirurgia Geral para colecistectomia videolaparoscópica, hernioplastia umbilical, hernioplastia inguinal e ginecologia para histerectomias, incluindo consultas pré e pós operatórias, consulta pré anestésica, todos os equipamentos, insumos e curativos pós-operatórios e outros procedimentos que se fizerem necessários para realização dos procedimentos, biópsias (para as colecistectomias e histerectomias) e internação pós operatória pelo período de 48 horas para atendimento aos usuários”, finaliza.

Veja a decisão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DODF 57 05-07-2022 Edicao Extra A by Jornal de Brasília on Scribd